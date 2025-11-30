Tenía pedido de captura, lo siguieron y lo atraparon en el Centro Viejo

Un hombre de 58 años, que tenía pedido de captura, fue detenido por efectivos del escuadrón motorizado en la ciudad de Villa Carlos Paz. El sujeto fue interceptado alrededor de las 21 horas del día sábado en la calle Curuzú Cuatiá del Centro Viejo.

Los efectivos policiales realizaban un recorrido por el sector e identificaron al sospechoso. Cuando se controlaron sus datos personales, se pudo comprobar que tenía un pedido de detención vigente por turbación de posesión y lesiones leves calificadas.

El hombre fue trasladado a la alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.