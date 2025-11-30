Tormentas fuertes y riesgo de granizo para hoy en Carlos Paz

Carlos Paz atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad, con cielo mayormente nublado, humedad elevada y viento del este. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que continúa vigente el alerta amarillo por tormentas, con probabilidad de fenómenos localmente fuertes.

Según el informe oficial actualizado esta mañana, el área podrá registrar lluvias abundantes en cortos períodos, descargas eléctricas frecuentes, ráfagas que podrían superar los 80 km/h y ocasional caída de granizo. Para las próximas horas, la probabilidad de precipitación se eleva hacia la noche, con chances de tormentas fuertes entre el 70% y el 100%.

Las estimaciones señalan que los acumulados podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, valores que pueden superarse de manera puntual, especialmente en zonas serranas donde el aporte orográfico suele intensificar las precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 21°C, con viento predominante del sureste. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de la tormenta, mantenerse informado por canales oficiales y resguardar elementos sueltos debido al riesgo de ráfagas fuertes.