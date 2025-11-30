Trágico: un nene de 5 años murió luego de caer a una pileta

Jesús María. Lo que debía ser una tarde de celebración en Jesús María se transformó en una tragedia devastadora. Un niño de 5 años murió este sábado luego de ser encontrado sin signos vitales dentro de la pileta de su casa, ubicada en el barrio La Florida, de la ciudad de Jesús María. Ese mismo día, su familia se preparaba para festejar su cumpleaños.

Según informaron fuentes policiales, la madre del pequeño salió al patio y lo halló sumergido en el agua. De inmediato pidió ayuda, y personal de emergencias llegó al lugar para asistirlo. Durante varios minutos se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con la esperanza de revertir la situación, pero todos los esfuerzos resultaron en vano.

El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre calle Chaco. La Policía trabajó en el domicilio y la Fiscalía de Jesús María quedó a cargo de la investigación. Los primeros informes indican que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.

Lo sucedido en Jesús María se suma a una serie de episodios similares registrados en los últimos meses en distintas provincias del país, donde pequeños accidentes domésticos terminaron con consecuencias fatales.

El pasado 11 de noviembre, la comunidad de La Cruz, en Corrientes, quedó profundamente conmocionada por la muerte de una niña de apenas dos años. El accidente ocurrió en el barrio 30 Viviendas, donde la menor cayó accidentalmente en una pileta ubicada en una casa particular y se ahogó.

En el mes de julio, en la localidad rural de Lote 58 —a unos 30 kilómetros de Añatuya, Santiago del Estero— otro accidente doméstico dejó sin palabras a toda la comunidad. Un niño de un año y tres meses fue encontrado sin vida dentro de un aljibe perteneciente a su familia.