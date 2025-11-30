Tras las intensas lluvias, se inundó una casa en Villa Carlos Paz

Tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, se inundó una vivienda en la ciudad de Carlos Paz y la familia debió ser asistida de emergencia. El hecho ocurrió minutos después de la medianoche en el barrio Los Algarrobos y se debió trabajar con una bomba para extraer el agua de la propiedad.

En el lugar, se hizo presente el personal de los bomberos y del Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla.

La dueña de la casa, una mujer de 47 años, manifestó que el agua había ingresado en el interior de la vivienda hasta una altura de 40 centímetros y afortunadamente, no se registraron personas heridas.

La familia afectada recibió asistencia en el lugar y la situación fue controlada.