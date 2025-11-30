Un Clio cedió de golpe y atrapó a un hombre de 41 años en su casa

Anoche, cerca de las 19.50, personal de la Patrulla Preventiva acudió a una vivienda de Villa Cura Brochero tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un accidente doméstico.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre de 41 años que había estado realizando tareas de mecánica debajo de un Renault Clio cuando, por causas que aún se investigan, el automóvil cedió y cayó sobre él.

El vecino logró salir por sus propios medios, aunque presentaba un golpe importante en la zona superior del cuerpo.

Fue trasladado por los servicios de emergencia al Hospital de Mina Clavero y posteriormente derivado al Hospital de Villa Dolores para una atención más completa.