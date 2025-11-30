Un joven fue asesinado en una fiesta de egresados del sur de Córdoba

Una fiesta de egresados en Melo terminó con un grave episodio durante la madrugada de este domingo. El hecho ocurrió en el salón de la Sociedad Italiana, donde se realizaba la celebración de la PEA San Antonio, y derivó en una agresión que terminó con una persona fallecida y varios heridos.

Según los datos preliminares, dos hombres iniciaron una discusión dentro del salón que rápidamente escaló a golpes. En medio del enfrentamiento, uno de ellos atacó al otro con un arma blanca, causándole una herida en el pecho. La víctima, identificada de manera extraoficial como Jerónimo Carabajal, de 26 años y oriundo de Serrano, murió pese a la asistencia recibida.

El presunto agresor, un hombre de 30 años que sería de Villa Rossi, fue detenido por la Policía y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. Además, se reportaron varios heridos por golpes ocasionados durante el tumulto posterior al ataque.

La Fiscalía avanza en las actuaciones para establecer cómo se originó el enfrentamiento y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el homicidio. Se aguarda el parte oficial para conocer más detalles de la investigación en curso.

Melo es una localidad de poco más de mil habitantes, situada en el departamento Roque Sáenz Peña, a 380 kilómetros de la capital provincial.