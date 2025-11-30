Una comadreja fue rescatada de una reja en barrio Crisol Sur

Durante la mañana del sábado, personal policial se trasladó hasta Zaragoza al 2100, en barrio Crisol Sur, luego de que una vecina informara que un animal silvestre había quedado atrapado en la reja frontal de su vivienda.

Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de una comadreja, por lo que se solicitó la intervención de la Patrulla Ambiental, cuyo equipo especializado se encargó del manejo seguro del ejemplar. El animal fue resguardado sin riesgo y posteriormente trasladado.

Por disposición de la autoridad de aplicación, la comadreja fue liberada en la Reserva Natural Urbana General San Martín, donde pudo regresar a un entorno adecuado para su especie.