Una pareja fue detenida por venta de drogas en Juárez Celman

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron esta tarde un operativo en una casa ubicada en Esteban Echeverría al 200, en barrio Villa Los Llanos, de Estación Juárez Celman. Allí resultaron detenidos una mujer de 52 años y un hombre de 61 que eran investigados por presunta comercialización de estupefacientes.

Durante el procedimiento se secuestró dinero en efectivo y diversos elementos considerados relevantes para el avance de la causa. Fuentes de la investigación indicaron que el hombre ya tenía antecedentes vinculados a infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Segundo Turno dispuso el traslado de ambos a sede judicial, donde continuarán las actuaciones correspondientes.