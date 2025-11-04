Buscan a los autores de las amenazas falsas que sembraron terror en Córdoba

La justicia avanza con la investigación por la seguidilla de falsas amenazas de bomba registradas en la Catedral de Córdoba, el Museo del Cuarteto y el colegio Alejandro Carbó, ocurridas entre agosto y septiembre de este 2025. Se busca identificar a los autores, se hicieron varios allanamientos y se procedió al secuestro de cuatro teléfonos celulares.

Los operativos estuvieron a cargo de la División Antiterrorista de la Dirección General de Investigaciones Criminales y los responsables podrían ser imputados por las figuras de «intimidación pública» (artículo 211 del Código Penal), con penas de dos a seis años de prisión y de «entorpecimiento de servicios públicos» (artículo 194 del Código Penal), de tres meses a dos años de prisión. Además, efectuar una amenaza falsa de bomba no solo constituye un delito penal, sino que también genera responsabilidad civil por los daños económicos ocasionados al Estado.

De acuerdo a un informe elaborado por la Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba, la movilización de recursos humanos, materiales y logísticos para el despliegue de los operativos en el marco de situaciones de emergencia por amenazas de bombas y otros explosivos, significaron una erogación promedio de $17.567.864 (diecisiete millones quinientos sesenta y siete mil pesos) por cada uno de los operativos.

Es importante destacar que la primera amenaza se registró el 25 de agosto en la Catedral, apenas un día después ocurrió lo propio en el Museo del Cuarteto, siguieron otras dos más los días 19 y 23 de septiembre y la última, se registró el 26 de septiembre en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó.