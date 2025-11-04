Buscan a un joven desaparecido en el departamento Marcos Juárez

La Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos-Ifflinger, a cargo de la investigación, pidió la colaboración de la ciudadanía para encontrar a Genaro Emanuel Farías, un joven de 19 años cuyo último domicilio se encuentra en la localidad de Cavanagh, departamento Marcos Juárez.

Según informaron las autoridades, Genaro fue visto por última vez el 27 de octubre en esa ciudad y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Las personas que puedan aportar datos relevantes para la búsqueda pueden comunicarse con la Unidad Judicial de Corral de Bustos-Ifflinger a los teléfonos 03468-423442 o 03468-423979, o acercarse a cualquier sede judicial o dependencia policial de la provincia.

La investigación continúa en marcha, mientras efectivos policiales y familiares mantienen la esperanza de dar con su paradero en las próximas horas.