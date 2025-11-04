Celebraba su jubilación y un vecino lo mató a tiros en medio de la fiesta

Terminó en tragedia una celebración familiar tuvo lugar en el paraje Las Mercedes, ubicado a unos veinte kilómetros al oeste de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Los asistentes celebraban el cumpleaños y la jubilación de Raúl Alfredo Scherer, quien cumplió 63 años. El encuentro, que reunió a aproximadamente 200 personas, transcurrió con total normalidad hasta cerca de las cuatro de la madrugada.

En ese momento, Hernán Morales, un joven de 29 años, comenzó a hostigar a una mujer que lo había denunciado por violencia de género. El anfitrión intervino y echó a Morales, quien amenazó con regresar.

Según la investigación, el joven se dirigió a un establecimiento cercano donde su padrastro tenía un puesto y tomó dos armas: una escopeta calibre 12.70 y una carabina 22.

Una vez que regresó al lugar de la fiesta, disparó antes de ingresar al lugar. El proyectil impactó en Scherer, quien sufrió una herida en la ingle. Fue trasladado de urgencia al hospital San Isidro Labrador de Larroque, pero murió poco después de su ingreso.

En medio del caos, los presentes redujeron a Morales, quien quedó inconsciente tras ser golpeado. Debido a sus lesiones, fue internado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, bajo custodia policial.

Las autoridades judiciales confirmaron que aguardan la recuperación de Morales para imputarlo por el crimen. La fiscal Emilce Rivollier lidera la investigación, que incluye el secuestro de las armas, un teléfono celular y otros elementos. Por su parte, la Policía Científica realizó una serie de pericias

El comisario Luis Báez indicó que una cámara de seguridad habría registrado gran parte del incidente. La víctima sufrió un disparo de escopeta en la pierna izquierda, y la hemorragia resultó determinante en su muerte.

Morales había vivido en Buenos Aires y había pasado por una internación por consumo problemático. Regresó a la zona meses antes para convivir con su madre y su padrastro, encargado del establecimiento San Antonio, a un kilómetro de la casa de Scherer.

Los vecinos lo describieron como conflictivo y con denuncias previas por violencia de género. No estaba invitado a la celebración, ya que su expareja iba a asistir, pero se presentó de todos modos. Tras una discusión, fue expulsado y cumplió su amenaza de regresar armado.