Controlaron un incendio en la Refinería YPF de Ensenada

Un incendio se registró en la Refinería de YPF en la localidad bonaerense de Ensenada, generando el alerta en la planta y en la zona, mientras que no hubo heridos.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de Ensenada, La Plata y Berisso, ya que una densa columna de humo negro fue visible desde distintos puntos de la región.

El foco ígneo se originó en la unidad Topping D, donde se realizan procesos de destilación del petróleo, y fue rápidamente abordado por los equipos de emergencia internos.

De inmediato, dotaciones de Bomberos de Prefectura y el equipo interno de emergencias de YPF acudieron al lugar y trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y evitar su propagación a otras áreas de la planta.

Minutos después de controlado el siniestro, la empresa emitió un comunicado oficial en el que confirmó la situación y llevó tranquilidad a la comunidad.

“Inmediatamente, se intervino en la zona con la guardia de emergencias del Complejo. El incidente se encuentra circunscripto a la locación y se trabaja intensamente para controlar definitivamente la situación. Hasta el momento no se registraron heridos”, sostiene el comunicado emitido por la empresa estatal.

El incidente provocó un importante movimiento de bomberos y de los equipos de seguridad de la planta, que aplicaron los protocolos previstos para este tipo de emergencias.

Las autoridades siguen de cerca la evolución del operativo mientras continúan las tareas de enfriamiento en la zona afectada. Según se informó, no existen riesgos para los barrios cercanos ni se registraron emisiones contaminantes que afecten el aire de la región.

El hecho no dejó víctimas, pero reavivó la preocupación de los vecinos de la zona, que reclamaron por mayores medidas de prevención y protocolos de información ante emergencias de este tipo.