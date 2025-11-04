Córdoba: Lo vieron por cámaras, quiso huir y embistió a dos policías

Un hombre fue detenido luego de embestir a dos efectivos que intentaron controlarlo en un operativo realizado en barrio Guiñazú. El hecho se produjo durante la tarde de ayer, cuando el motociclista, que se desplazaba en una Brava Nevada 110 cc, intentó evadir el control policial.

Minutos antes, las cámaras del 911 habían alertado sobre su presencia repetida en la zona, circulando en actitud evasiva. Al ser interceptado, reaccionó de manera violenta y arrolló a los agentes antes de ser reducido.

El vehículo presentaba el número de motor suprimido, por lo que fue secuestrado. El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

.