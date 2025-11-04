Detuvieron al policía que fotografiaba a sus compañeras en el baño

El fiscal de Ciberdelitos, Franco Pilnik, ordenó la detención del policía acusado de sacar fotos a sus compañeras en el baño de la Jefatura de la Policía de Córdoba. Se trata del cabo Germán Peralta y hay tres denuncias en su contra por hechos ocurridos en el área de Medicina Laboral, que derivaron en un verdadero escándalo.

El sospechoso fue imputado por los delitos de lesiones graves agravadas por violencia de género y violación de domicilio.

Peralta fue apartado de sus funciones mientras avanza la investigación y trascendió que su accionar se descubrió el pasado mes de julio, cuando una oficial vio una mano que sostenía un celular y asomaba por un hueco en la pared del baño.

Se secuestró además el teléfono, el cual contendría imágenes y videos de mujeres que utilizaban el sanitario.

No se descarta que puedan sumarse más víctimas en las próximas semanas.