Dramático rescate en las calles de Carlos Paz: la emoción de Emilio Iosa

El director de Vinculación en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia, el médico carlospacense Emilio Iosa, grabó un emotivo video que compartió en redes sociales, agradeció al personal del Hospital Sayago de Villa Carlos Paz y dijo: «Le salvaron la vida a mi mujer».

El funcionario provincial destacó la labor que realizan los trabajadores del nosocomio local, la capacidad de respuesta ante emergencias y la importancia de contar con una atención de salud pública y de calidad.

Iosa contó que su esposa, Mariana, sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando conducía su vehículo por la Avenida Cárcano acompañada por sus hijos. Afortunadamente, detrás suyo, iba una ambulancia del hospital y el personal médico se percató que algo andaba mal, le brindó asistencia de urgencia y le practicó los primeros auxilios.

Minutos después, se dispuso su traslado hacia el establecimiento sanitario donde lograron reanimarla y estabilizarla.

«Quiero agradecer públicamente de forma profunda al personal del Hospital Sayago porque le salvaron la vida a mi mujer. Tuvimos la milagrosa suerte que una ambulancia iba detrás, estaba dispuesta y le hizo la reanimación cardiopulmonar rápidamente»; relató Iosa, quien además recordó sus prácticas profesionales en el centro asistencial más importante de la ciudad.

«La gente del hospital hizo su trabajo de forma excelente, desde el punto profesional y humano»; agregó.

«Gracias por salvarle la vida a la madre de mis hijos y a mi novia de siempre!. ¡Que viva el hospital público argentino que siempre está presente y dispuesto! Gracias a todo el personal de esa milagrosa ambulancia que trabajó en la calle para salvarle la vida a mi mujer. Que Dios los bendiga. Gracias a todo el personal del hospital municipal de Villa Carlos Paz por su profesionalismo y su humanidad. Gracias a todo el equipo de salud del Hospital Domingo Funes que durante años han sido los guardianes de la vida en el Valle de Punilla y hoy cuidan lo más querido que tenemos en su terapia intensiva»; expresó el funcionario provincial.

«Gracias a los bomberos y a la policía por su trabajo cotidiano y a todas las personas que enviaron su cariño, sus oraciones y su apoyo El hospital público es una bandera nacional, es el custodio de la vida de nuestras familias. Lo defendamos siempre»; concluyó Iosa, en un posteo que compartió en las redes sociales.