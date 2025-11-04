Fred Machado será extraditado este miércoles a Estados Unidos

País. El empresario argentino Federico “Fred” Machado, de 57 años, acusado en Estados Unidos por presunto lavado de activos, estafa y tráfico de cocaína, será extraditado este miércoles 5 de noviembre.

El traslado se concretará bajo un estricto operativo de seguridad coordinado por la Policía Federal Argentina (PFA), luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara el 14 de octubre el fallo del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, que había declarado procedente la extradición. La medida fue firmada por el Poder Ejecutivo ese mismo día.

Machado fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén por orden de Interpol, a pedido de la justicia estadounidense, y desde entonces permanecía con prisión domiciliaria, medida que perdió el pasado 8 de octubre por irregularidades en su conducta procesal. Posteriormente fue trasladado a una delegación de la PFA en Viedma y, desde allí, llevado este domingo a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Buenos Aires, donde permanecerá hasta su partida.