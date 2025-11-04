Hallaron una moto abandonada en una calle de Colinas

El personal del Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla secuestró anoche una moto que había sido abandonada en una calle en la zona oeste de Villa Carlos Paz. El hallazgo se concretó alrededor de la medianoche en el barrio Colinas y trascendió que se trata de una Honda Titán que estaba sin las medidas de seguridad.

Fue descubierta en la calle Roma mientras los uniformados realizaban un recorrido preventivo por el sector. Se procedió a chequear los datos del rodado en el sistema policial y trascendió que no había sido reportada como robada.

Es importante destacar que los efectivos trasladaron la moto hacia el corralón policial y quedó a disposición de la justicia.