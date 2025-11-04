Horror en Alta Gracia: Cable ilegal mató a un caballo y dejó herido a un niño

Una tarde trágica sacudió al barrio Parque Virrey de Alta Gracia, donde un niño de 9 años sufrió heridas luego de que su caballo muriera electrocutado al pisar un cable ilegal tendido sobre la calle.

El cable, pelado y colocado de manera clandestina, estaba en contacto con el suelo húmedo, lo que provocó una descarga eléctrica fatal para el animal. El niño, que montaba al caballo, cayó al suelo con lesiones y golpes, pero sobrevivió.

Autoridades municipales y policiales iniciaron una investigación para determinar quién realizó la peligrosa conexión.