La policía detuvo a seis personas y secuestró ocho perros usados para caza ilegal

La Policía de Córdoba realizó una serie de operativos simultáneos en Villa María, Villa Valeria y Santa Rosa de Calamuchita, que culminaron con la detención de seis personas vinculadas a distintos delitos, entre ellos tenencia de estupefacientes, robo y caza con jauría.

En el marco de los procedimientos —que contaron con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA)— se logró el secuestro de ocho perros de raza, un arma blanca, dos vehículos, cocaína, dinero en efectivo y una balanza de precisión.

Además, fueron recuperadas dos motocicletas, una camioneta, cinco pantallas solares, varios reflectores solares y herramientas que habían sido sustraídos en diferentes hechos delictivos registrados en la región.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar la vinculación de los detenidos con otros ilícitos cometidos en el sur provincial.