“Nos puede pasar a cualquiera”: piden ayuda para un vecino de La Falda internado en Italia

Una colecta solidaria busca reunir fondos para ayudar a Samuel Ulises Bracamonte, un vecino de 43 años de La Falda, que se encuentra internado en el Hospital Universitario de Cisanello, en la ciudad italiana de Pisa. Samuel padece mieloma múltiple, una enfermedad que afecta la médula ósea y produce tumores en distintas partes del cuerpo, lo que lo mantiene inmovilizado y bajo tratamiento intensivo.

El pasado miércoles partió desde Córdoba hacia Roma, y al llegar fue trasladado directamente al hospital por su hermano Maximiliano Bracamonte, quien vive en Italia y organizó el viaje para que pudiera recibir atención médica especializada. Allí, los médicos realizaron estudios de sangre, radiografías, ecografías y una rinoscopía, detectando nuevos tumores. Para este lunes está prevista una biopsia de huesos y del tumor ubicado en la garganta, que tiene un diámetro de 3,5 centímetros.

Sin embargo, el tratamiento gratuito en el sistema sanitario italiano depende de un permiso especial de estadía por enfermedad, un trámite que puede demorar entre una y seis semanas. Hasta tanto se apruebe, la atención es paga, con un costo cercano a 1.000 euros diarios.

“Mientras se tramita la documentación, todo es a pagamento. Es una cifra imposible de sostener sin ayuda”, explicó Maximiliano desde Italia. Aun así, confía en que la solidaridad pueda marcar la diferencia: “Creemos que si Dios nos ayudó hasta ahora, también lo hará con esto. Todo granito de arena ayuda. Es una situación muy dura y nos puede pasar a cualquiera”.

Samuel necesita cuidados constantes y debe permanecer acostado incluso para alimentarse, debido al riesgo de que su columna se fracture. Pese a la distancia, familiares y amigos en La Falda impulsan una campaña para visibilizar su caso y acompañarlo desde Argentina.

“Samuel siempre fue una persona solidaria, activa, de esas que están cuando alguien lo necesita. Hoy le toca a él recibir ese apoyo”, expresó su hermano, agradeciendo la difusión de la colecta que circula en redes sociales y medios locales.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante las siguientes cuentas:

En Italia

IBAN: MT51CFTE28004000000000005305041

Titular: Maximiliano Guillermo Bracamonte

En Argentina

CBU: 4530000800013771302196

Alias: PRIVADERA1477.NX.ARS

Caja de ahorro en pesos N° 1377130219

Titular: Patricia Ruth Rivadera

CUIL: 23-13441477-4

La familia agradece toda muestra de apoyo y pide la difusión del mensaje. “Samuel no está solo —aseguró Maximiliano—, hay mucha gente que lo quiere y que está rezando por él. Con fe, amor y solidaridad, todo se puede”.