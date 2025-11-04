Operativos nocturnos en Córdoba: un detenido y una moto secuestrada

Controles preventivos en distintos barrios de la capital
Operativos nocturnos en Córdoba: un detenido y una moto secuestradaDurante un operativo nocturno realizado en varios sectores de Córdoba, la Policía controló vehículos y patrulló zonas estratégicas
La Policía de Córdoba desarrolló anoche un amplio dispositivo de seguridad en los barrios Villa Páez, La Lonja, Campo de la Ribera, Ciudad Evita, Ciudad de Mis Sueños y Marqués de Sobremonte. Los efectivos realizaron controles a motocicletas y automóviles, además de patrullajes preventivos en distintos puntos de la ciudad.
Durante el operativo, un hombre fue detenido y una motocicleta con pedido judicial resultó secuestrada. La intervención formó parte de las acciones de prevención y control que la fuerza lleva adelante de manera sostenida para reforzar la seguridad en la capital.