Principio de incendio en un departamento de Córdoba: hay un herido

Córdoba. Hace instantes, personal policial del Comando de Acción Preventiva (CAP) y de la Dirección de Bomberos logró controlar un principio de incendio en un departamento ubicado en el piso 14 de un edificio sobre boulevard Chacabuco al 1200, en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro fue rápidamente contenido gracias a la intervención conjunta de los equipos de emergencia, evitando así mayores daños materiales y la propagación del fuego a otras unidades del edificio.

En el lugar también trabajó un servicio de emergencias médicas, que asistió a un hombre de 56 años, quien presentaba quemaduras en la parte superior de su cuerpo. El afectado fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado para una mejor evaluación médica.

Las autoridades investigan las causas que habrían originado el fuego.