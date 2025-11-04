Rescataron en Mendoza a un adolescente que estaba perdido y llorando en la calle

Efectivos del Grupo “General Alvear”, dependiente del Escuadrón 29 “Malargüe” de Gendarmería Nacional, rescataron a un menor de edad que se encontraba extraviado en la provincia de Mendoza.

El adolescente fue hallado llorando y con lesiones en sus piernas, sin portar identificación ni teléfono celular. Los uniformados lo contuvieron y asistieron siguiendo los protocolos del Ministerio de Seguridad de la Nación establecidos en el Protocolo de Búsqueda y Hallazgo con Vida de Niños, Niñas y Adolescentes.

Posteriormente, fue trasladado al nosocomio más cercano para su atención médica. Con intervención de la Fiscalía de Instrucción de General Alvear, se dio participación al Equipo Técnico Interdisciplinario provincial, que acompañó el procedimiento.

Por disposición judicial, el menor fue finalmente trasladado hasta su domicilio en Villa Atuel, donde fue recibido por su madre, quien presentó la documentación correspondiente que acreditó el vínculo familiar.