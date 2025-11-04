Revelaron que la Iglesia de Córdoba investiga más de diez casos de abusos

La Iglesia Católica de Córdoba informó que se investigan más de una decena de presuntos abusos ocurridos dentro de la institución. Se presentó un informe elaborado por la Comisión Pastoral Arquidiocesana, creada el año pasado, sobre un total de 13 casos registrados en parroquias, colegios y movimientos católicos de la provincia.

Se recogieron cinco denuncias por abusos sexuales y otras más vinculadas a hechos de abuso se autoridad.

La información fue confirmada en un comunicado oficial, donde se destaca la voluntad de «cuidar y acompañar la vida de quienes se han sentido vulnerables» y promover «la creación de ambientes sanos y seguros» dentro de la Iglesia.

El cardenal Ángel Rossi ordenó que se investiguen los testimonios y podrían aplicarse severas sanciones.

«Ha pasado un año desde la constitución de la Comisión Pastoral Arquidiocesana. Nuestro arzobispo nos ha encomendado la tarea de cuidar y acompañar a las víctimas, así como de prevenir nuevas situaciones de abuso»; destacaron desde la Iglesia.

También se registraron tres reportes en parroquias y capillas, uno en un movimiento eclesial y dos denuncias por abuso de conciencia, una de ellas ocurrida en una casa de retiro.