Un hombre murió tras caer desde un techo mientras realizaba tareas de limpieza

Un hombre de 60 años murió este martes al mediodía luego de caer desde una altura de unos diez metros en una vivienda ubicada sobre calle Jacinto Ríos al 200, en barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba realizando tareas de limpieza en el techo de chapa del domicilio cuando, por causas que aún se investigan, perdió el equilibrio y cayó hacia un patio interno que colinda con un edificio.

Al lugar acudió personal policial y un servicio de emergencias, que constató el fallecimiento del hombre en el sitio. El comisario Guillermo Luján confirmó la situación y explicó que el hombre se encontraba en la terraza de una casa de dos pisos cuando ocurrió el accidente, cayendo en un pasillo interno entre la vivienda y una construcción vecina.

El comisario también indicó que el fallecido era conocido de la familia propietaria de la casa, que solía contratarlo para realizar trabajos de mantenimiento y limpieza.

Las causas del trágico accidente son materia de investigación.