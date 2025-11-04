Vendía cocaína desde su casa pese a cumplir prisión domiciliaria

Una mujer con prisión domiciliaria fue detenida por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en un operativo realizado en barrio Policial Anexo, en la ciudad de Córdoba. El procedimiento, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, permitió secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados a la actividad ilegal.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Pública s/n, donde los investigadores hallaron 132 dosis de cocaína, 10 de marihuana y $273.000 en efectivo, además de materiales de interés para la causa.

Según informaron las autoridades, la mujer ya contaba con una condena por narcotráfico y cumplía su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, pero utilizaba esa situación para continuar con la venta de cocaína a sus clientes desde su propia casa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispuso el traslado de la detenida a sede judicial y la remisión de las evidencias secuestradas para proseguir con la investigación.