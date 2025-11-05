Declaran los primeros testigos en el juicio contra el ex policía por el crimen del colectivero

Los primeros testigos en el juicio por jurados contra el ex policía Rafael Horacio Moreno por el crimen del colectivero Sergio Díaz durante los festejos de Navidad de 2024 por la música fuerte en Lomas del Mirador, declaran este miércoles.

En la jornada del martes las autoridades eligieron al jurado popular que integra el debate, el cual se desarrolla en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM).

Dichos seleccionados deberán dictaminar veredicto de culpabilidad o inocencia contra el hombre de 74 años, que llegó imputado por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.

Una de las testigos es Karina, prima de la víctima, quien en diálogo con la agencia Noticias Argentinas expuso que se trata de un momento “muy duro” y que junto a ella también darían testimonio otras tres personas más.

Se espera que en el cierre de esta semana se escuche el veredicto por parte del Tribunal, luego de la decisión que determine el jurado.

Díaz fue asesinado en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 cuando se encontraba con amigos y familia en la vereda de su casa escuchando música y tomando alcohol. En medio de la fiesta, Moreno se acercó para pedir, de manera amenazante, que bajen la música, a lo que recibió una respuesta negativa, por lo que la situación se salió de control y le disparó en el abdomen, provocando su muerte.