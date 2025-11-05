Desbaratan una red narco en Córdoba tras 30 allanamientos simultáneos

Un amplio operativo encabezado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, en coordinación con la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y el Servicio Penitenciario de Córdoba, permitió la detención de 19 personas vinculadas al crimen organizado del narcotráfico.

La intervención, dirigida por la fiscal Milagros Rivas del Primer Turno, se desarrolló durante la madrugada del miércoles 5 de noviembre y se extendió por más de 10 horas. Participaron más de 300 efectivos, que llevaron adelante 30 allanamientos simultáneos en distintos barrios del noroeste de la ciudad —entre ellos Villa Boedo, Villa Los Tinglados, Renacimiento, Colonia Lola y José Ignacio Díaz (Tercera Sección)— y en dos celdas del complejo penitenciario de Bouwer.

Como resultado del procedimiento, se incautaron importantes cantidades de marihuana y cocaína, cerca de tres millones de pesos, unos 16 mil dólares, armas de fuego, teléfonos celulares y otros elementos vinculados con la actividad delictiva. Las personas detenidas —la mayoría con lazos familiares— integraban una red narco criminal que operaba desde distintos puntos de la ciudad y mantenía vínculos con internos del penal.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, destacó el trabajo conjunto y la consolidación del fuero especializado en narcotráfico: “Estamos poniendo en valor el esfuerzo de fiscales y jueces, que se han duplicado en la provincia, lo que permite una mayor presencia en los territorios donde el narcotráfico puede incidir”.

Por su parte, la fiscal Milagros Rivas subrayó la importancia de la coordinación entre organismos: “Esto se hizo posible a través del trabajo minuciosamente planificado entre el Ministerio Público Fiscal, Justicia y el Servicio Penitenciario. Sin comunicación constante, no podríamos haber logrado una acción de esta magnitud”.

En la misma línea, el jefe de la FPA, Camilo Lassaga, señaló que el éxito del operativo fue producto “del esfuerzo conjunto y el compromiso de cada una de las partes involucradas, que trabajaron con profesionalismo durante más de 10 horas para concretar esta operación”.