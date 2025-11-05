Descubren más de 50 plantas de marihuana en una vivienda de Ciudad Evita

Durante un Operativo Saturación realizado en barrio Ciudad Evita, personal del Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT) de la Policía de Córdoba descubrió una plantación de marihuana en el patio de una vivienda particular.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde de ayer y permitió el secuestro de 53 plantas de cannabis sativa, de diferentes tamaños y etapas de crecimiento. Según el informe policial, 40 de las plantas medían aproximadamente 1,20 metros, mientras que otras 13 alcanzaban cerca de 1,80 metros de altura.

En el lugar fue entrevistada una mujer mayor de edad, propietaria del domicilio, quien se encontraba presente durante el operativo. Posteriormente, los efectivos procedieron a la incautación del material vegetal y a la preservación del espacio para peritajes posteriores.

El procedimiento contó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que participó en las tareas de identificación, recolección y traslado de las plantas secuestradas para su análisis.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades del caso y el posible destino de la plantación.