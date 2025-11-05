Detuvieron a once personas por distintos delitos en varias ciudades del sur provincial

Durante una serie de procedimientos realizados en varias localidades del sur de Córdoba, la Policía provincial detuvo a once personas por diferentes delitos, entre ellos robo calificado, lesiones leves, hurto y violación de medidas cautelares.

Según informaron fuentes oficiales, en el marco de los operativos también se secuestraron tres armas de fuego, varios teléfonos celulares, una bicicleta y otros elementos vinculados a las investigaciones.

Los procedimientos se concretaron en las ciudades de Marcos Juárez, Río Cuarto, Alta Gracia, Villa María y Embalse, en acciones conjuntas de las distintas departamentales de la zona.