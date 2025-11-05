Detuvieron a un hombre con pedido de captura tras empujar a un policía desde el techo

Un efectivo policial resultó lesionado durante un procedimiento realizado este martes por la noche en barrio Sargento Cabral, cuando intentaban detener a un hombre con pedido de captura vigente.

El hecho se registró alrededor de las 20.20 horas, en una vivienda ubicada sobre calle Florencio Sánchez al 3100, donde una mujer alertó a la Policía sobre la presencia de la ex pareja de su hija, quien contaba con medidas de restricción por violencia de género.

Al llegar al lugar, el sospechoso intentó ocultarse en el techo del domicilio para evitar su detención. Sin embargo, al ser descubierto, ofreció resistencia y empujó a uno de los uniformados, provocando que el agente cayera desde unos tres metros de altura.

El efectivo sufrió lesiones en la espalda y fue trasladado al Policlínico Policial, donde recibió atención médica y quedó en observación, fuera de peligro.

Tras el incidente, el individuo fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.