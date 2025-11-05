Dos jóvenes heridos al caer de una moto tras esquivar un perro en Carlos Paz

Esta tarde, en la intersección de las calles Roma y Valle de los Altares, se produjo un accidente de tránsito que dejó como saldo dos jóvenes heridos.

Según informaron desde la Policía, un joven de 20 años circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave junto a su acompañante de 19 años cuando, al intentar esquivar un perro que se cruzó en la calzada, ambos perdieron el equilibrio y cayeron sobre la carpeta asfáltica.

Personal del CAP Carlos Paz acudió al lugar y solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas, que asistió a los involucrados y los trasladó al hospital municipal para una mejor atención.

Fuentes sanitarias informaron que ambos presentaban traumatismos en miembros inferiores, aunque se encuentran fuera de peligro.