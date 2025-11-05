Dos jóvenes heridos al caer de una moto tras esquivar un perro en Carlos Paz

Accidente
Dos jóvenes heridos al caer de una moto tras esquivar un perro en Carlos PazLos ocupantes de una motocicleta Honda Wave perdieron el control al intentar evitar chocar contra un animal y fueron trasladados al hospital municipal con lesiones en las piernas.
Esta tarde, en la intersección de las calles Roma y Valle de los Altares, se produjo un accidente de tránsito que dejó como saldo dos jóvenes heridos.
Según informaron desde la Policía, un joven de 20 años circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave junto a su acompañante de 19 años cuando, al intentar esquivar un perro que se cruzó en la calzada, ambos perdieron el equilibrio y cayeron sobre la carpeta asfáltica.
Personal del CAP Carlos Paz acudió al lugar y solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas, que asistió a los involucrados y los trasladó al hospital municipal para una mejor atención.
Fuentes sanitarias informaron que ambos presentaban traumatismos en miembros inferiores, aunque se encuentran fuera de peligro.