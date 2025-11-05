Extienden el plazo para verificar créditos en la quiebra de Márquez & Asociados

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 8) de la ciudad de Córdoba resolvió prorrogar hasta el 12 de diciembre de 2025 el plazo para que los acreedores de la empresa Márquez & Asociados (MRQZPABAR Desarrollos S.A.) presenten sus pedidos de verificación de créditos en el marco del proceso de quiebra.

La medida fue dispuesta por el juez Sergio Ruiz, en respuesta a un pedido de la sindicatura colegiada, ante el gran volumen de solicitudes recibidas que dificultó la gestión administrativa y técnica del proceso.

Según lo expuesto, la cantidad de pretensos acreedores ha generado demoras en la emisión de las credenciales de usuario y contraseñas necesarias para ingresar al sistema digital dispuesto por la sindicatura para la carga de las verificaciones.

El magistrado consideró que esta situación configura un caso de excepcionalidad, motivo por el cual resolvió diferir el vencimiento original del 11 de noviembre al 12 de diciembre de 2025, con el objetivo de garantizar el acceso y participación de todos los acreedores.

La sindicatura colegiada está integrada por dos equipos de profesionales contables:

Contadores Juan Carlos Ledesma y María Fabiana Fernández, con domicilio en Ayacucho 330, 1° piso, ciudad de Córdoba.

Contadores Florencio Escribano Martínez y Fernando Daniel Perasso, con domicilio en 25 de Mayo 125, 9° piso, ciudad de Córdoba.

Ambos estudios son los encargados de recepcionar los pedidos de verificación de créditos y atender las consultas vinculadas al proceso.

Contactos útiles:

Juzgado Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 8)

Teléfono: (0351) 448-1000, interno 11513.

Sindicatura colegiada:

• Ledesma–Fernández: [email protected] / (0351) 421-6589

• Escribano Martínez–Perasso: [email protected] / (0351) 425-6843