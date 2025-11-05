Fin del misterio por el «cráneo» hallado en un baldío de Córdoba

Tras una serie de pericias que se llevaron adelante en un descampado de la ciudad de Córdoba, se resolvió el misterio en torno al presunto cráneo que había sido descubierto por una vecina en el barrio Villa Mafekin. El hecho ocurrió el lunes pasado y si analizaron los restos descubiertos en una bolsa de residuos hasta que se estableció que todo fue «una insólita confusión».

La mujer había reportado que un fuerte olor nauseabundo provenía de un baldío en las calles Boquerón y Buceo.

Cuando los policías se hicieron presentes en el lugar, dieron con lo que parecía ser un hueso con cabello y se convocó a personal de Policía Científica. Si bien las primeras versiones indicaban que podía ser la parte superior de un cráneo, posteriormente se reveló que no era más que una simple peluca con acoples.

Se presume que había sido confeccionado por un estudiante de peluquería.