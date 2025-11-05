Fuerte operativo policial en el estadio de Instituto por el partido en Alta Córdoba

La Policía de Córdoba lleva adelante un importante operativo de seguridad en barrio Alta Córdoba, en el marco del evento deportivo que se desarrolla en el estadio Monumental Presidente Perón.

El dispositivo, dispuesto desde horas de la tarde, tiene como objetivo garantizar el normal desarrollo del encuentro y preservar la seguridad de los asistentes y vecinos del sector.

El jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, junto al subjefe Marcelo Marín, se hicieron presentes en el lugar para supervisar las acciones preventivas y coordinar el trabajo conjunto de las diferentes unidades operativas.

En el operativo participan efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP), el Servicio de Operaciones Motorizadas (SEOM), la División Caballería, la Guardia de Infantería, la División Canes y otras dependencias policiales, que mantienen una presencia activa tanto dentro como fuera del estadio.

La Policía provincial indicó que el despliegue continuará durante toda la jornada, reforzando los controles en accesos, inmediaciones y principales arterias del barrio Alta Córdoba.