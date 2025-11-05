Gianni fue a estudiar a Rusia y terminó en el frente de guerra con Ucrania

Un joven argentino viajó a Rusia para estudiar y terminó luchando en el frente de guerra con Ucrania. Gianni Dante Bettiga tiene 23 años, es oriundo de Tierra del Fuego y realizó un desesperado pedido a su familia para retornar a la Argentina.

Su plan inicial era aprender el idioma en la Universidad de Ekaterimburgo y conocer la cultura, pero terminó inscribiéndose en una empresa privada que reclutaba soldados para servir en el Ejército ruso. Junto con él, hicieron lo propio dos compañeros brasileros. Debían servir durante tres años a cambio de un sueldo mensual y la posibilidad de obtener residencia permanente.

Bettiga recibió un entrenamiento de dos semanas y luego lo enviaron a Donetsk, el pasado 25 de agosto.

«Estoy en el frente de batalla. Quiero volver a la Argentina, pase lo que pase. Ya no me interesa este país. Por favor, hagan algo para sacarme de acá. Te amo, pa»; escribió a su familia en un breve mensaje enviado hace algunas semanas.

«Duermo en una bolsa de dormir en un galpón lleno de ratas. A veces se me meten adentro de la bolsa. Estuve seis horas en un tanque hasta que un bombardeo nos obligó a evacuar. Pasamos toda la noche en un bosque, a oscuras, sin saber si íbamos a sobrevivir. No le tengo miedo a morir, porque es un instante y listo, pero sí tengo miedo de perder un brazo o una pierna»; añadió.

Su familia decidió emprender una cruzada parar lograr su regreso y hasta le escribió una carta a las autoridades rusas.