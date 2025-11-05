Habló el padre del niño que casi muere electrocutado con su caballo

El padre del niño que resultó herido luego que se electrocutara su caballo con un cable pelado, rompió el silencio y denunció sufrió amenazas. Según pudo conocerse, el hecho ocurrió el martes pasado en la ciudad de Alta Gracia a causa de una conexión ilegal y pudo haber terminado en una tragedia.

El pequeño de nueve años se encuentra lesionado y el animal perdió la vida.

La familia del menor denunció que los dueños de la vivienda dejaron un cable pelado sobre la calle que fue cubierto por un charco. «El hombre trabaja en la Municipalidad, recibimos amenazas de que íbamos a tener problemas. Nunca se acercó para pedir disculpas, se acercó a agredirme»; relató Lucas, el padre del niño.

Se presume que el menor se salvó porque la montura y el apero hicieron las veces de aislante y sufrió una herida en su pierna.