Hinchas con drogas, cuchillos y pirotecnia rumbo a la final de la Copa Argentina

En el marco de la final de la Copa Argentina que se disputa esta noche en el estadio Mario Alberto Kempes, la Policía de Córdoba llevó adelante un extenso operativo de seguridad que incluyó controles en los principales accesos a la capital provincial.

Desde las primeras horas del día, efectivos de distintas dependencias coordinaron tareas preventivas en los peajes de Toledo y Río Cuarto, con el objetivo de supervisar el arribo de colectivos y vehículos particulares que trasladaban a simpatizantes de Rosario Central y Argentinos Juniors.

Según se informó oficialmente, durante los procedimientos se secuestraron estupefacientes, más de treinta armas blancas, pirotecnia, bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos. Las medidas se enmarcan dentro del dispositivo de prevención dispuesto para evitar incidentes y garantizar el desarrollo normal del encuentro deportivo.

En el operativo participan efectivos de la Policía de Córdoba, junto a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional.

La supervisión general del dispositivo estuvo a cargo del subjefe de Policía, Marcelo Marín, acompañado por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, el director general de Seguridad Capital, Iván Rey, y el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva, Marcelo Frossasco.

El amplio despliegue continuará durante toda la jornada, tanto en los accesos como en inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes, donde se espera una importante concurrencia de público.