La Policía de Córdoba encabeza controles en peajes por la final del fútbol argentino

La Policía de Córdoba lleva adelante un operativo de seguridad especial destinado al control de los colectivos que trasladan a los simpatizantes de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de la final de la Copa Argentina que se jugará esta noche en la cancha de Instituto Atlético Central Córdoba.

El dispositivo se desplegó desde las primeras horas de este miércoles en los peajes de Toledo y Río Cuarto, puntos estratégicos de acceso a la capital provincial, con el objetivo de garantizar un ingreso ordenado y seguro de las parcialidades.

En el operativo intervienen efectivos de la Policía de Córdoba, junto a agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía Federal Argentina (PFA) y la Gendarmería Nacional.

La supervisión general está a cargo del subjefe de Policía, comisario general Marcelo Marín, acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el director general de Seguridad Capital, Iván Rey, y el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, Marcelo Frossasco.

El amplio despliegue busca prevenir incidentes y garantizar el normal desarrollo del evento deportivo que definirá por primera vez al nuevo campeón de la Copa Argentina.