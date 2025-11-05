Megaoperativo antidrogas con 30 allanamientos y 19 detenidos en la capital provincial

Esta mañana, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desplegó un megaoperativo en la ciudad de Córdoba que incluyó 30 allanamientos simultáneos en los barrios Villa Boedo, Villa Los Tingados, Renacimiento, Colonia Lola y San Jorge, además de dos intervenciones en celdas del complejo penitenciario de Bouwer.

Según informaron fuentes oficiales, las acciones permitieron desarticular una organización narcocriminal integrada por 19 personas, en su mayoría pertenecientes a un mismo grupo familiar. Durante los procedimientos se logró el secuestro de dosis de cocaína y marihuana, armas de fuego, vehículos y diversos elementos vinculados a la actividad ilegal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia y se continúa con las diligencias correspondientes. Desde la FPA señalaron que el operativo se enmarca en una investigación que lleva varios meses y que busca desarticular redes de venta de estupefacientes en distintos puntos de la provincia.