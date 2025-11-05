Megaoperativo antinarco en Córdoba: hay 19 detenidos

Córdoba. En un amplio operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal y llevado a cabo durante cinco meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron 32 allanamientos (dos en la cárcel de Bouwer, con colaboración del Servicio Penitenciario), detuvieron a 19 narcomenudistas (10 hombres y nueve mujeres) y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Córdoba.

Los allanamientos fueron efectuados en los siguientes barrios: Villa Boedo, Villa Los Tinglados, Renacimiento, Colonia Lola y José Ignacio Díaz (Tercera Sección).

En los domicilios, con extensa labor de los investigadores y canes detectores de narcóticos de la FPA, se logró la incautación de 1.526 dosis de marihuana y 621 de cocaína, 15 plantas de cannabis sativa, dinero ($2.974.050 y 16.300 dólares), cuatro armas de fuego, un automóvil, tres motocicletas y elementos relevantes para la causa.

Fueron un total de 17 puntos de venta cerrados y 17 referentes narcos aprehendidos en el operativo. Varios contaban con prisión domiciliaria y antecedentes por robo, homicidio, violencia de género y comercialización de estupefacientes. La mayoría eran parte de una familia.

Por último, según investigaciones de la Fiscalía interviniente, parte de la organización utilizaba drones para el ingreso de drogas a la cárcel.

Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por Comercialización Agravada de Estupefacientes.

