Operativo en Córdoba capital: detienen a un narcomenudista tras denuncias anónimas

Tras reiteradas denuncias anónimas al Centro de Denuncias del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló un punto de venta de estupefacientes en barrio Quintas de San Jorge, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento, que fue resultado de dos meses de investigación, se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle 3 de Junio, donde los efectivos detuvieron a un hombre mayor de edad y secuestraron 205 dosis de cocaína, $2.280.000, dos automóviles, una balanza digital y otros elementos vinculados al fraccionamiento de drogas.

Según se informó, al momento del allanamiento el detenido intentó huir, pero fue rápidamente reducido por integrantes del Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso el traslado del detenido y las evidencias a sede judicial, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional 23.737.