Rescatan a más de 25 gatos en malas condiciones en una vivienda de Córdoba

Efectivos de la Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba rescataron a más de 25 gatos que vivían en condiciones precarias dentro de una vivienda ubicada sobre el bulevar Quintas de Santa Ana al 100, en la zona sur de la capital provincial. El procedimiento se llevó a cabo en horas del mediodía de ayer, en el marco de una investigación por presunto maltrato animal.

Durante el allanamiento, los uniformados constataron la presencia de 27 gatos en total, entre ellos dos adultos y 25 cachorros de hasta dos meses, que se encontraban en malas condiciones higiénico-sanitarias. Los animales estaban hacinados, con signos de desnutrición, congestión, secreción nasal y síntomas compatibles con el complejo respiratorio felino, una enfermedad común en ambientes con escasa ventilación y falta de atención veterinaria.

El operativo contó con la colaboración de personal del ente municipal BioCórdoba y la asistencia de una médica veterinaria, quienes evaluaron el estado de salud de los felinos en el lugar.

Por disposición judicial, los animales fueron trasladados a un depositario judicial en barrio Villa Cabrera, donde recibirán atención veterinaria, alimentación adecuada y seguimiento sanitario hasta su completa recuperación.

El caso continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades de las personas involucradas y evaluar posibles sanciones por maltrato y abandono animal, según lo establece la Ley Nacional N.º 14.346.