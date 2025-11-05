Robo en barrio La Quinta: atraparon a un adolescente con lo robado

Esta noche, personal policial detuvo a un menor de 15 años acusado de cometer un robo en la intersección de Río de Janeiro y Asunción, en barrio La Quinta de Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió luego de que un vecino denunciara la sustracción de una campera roja, una billetera y un cargador de celular. Con las características aportadas, los uniformados implementaron un operativo cerrojo en la zona, logrando la aprehensión del joven.

En poder del adolescente se hallaron los elementos denunciados, que fueron secuestrados. El menor fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.