Se habría quedado dormido el hombre que murió calcinado en su vehículo

Comuna Los Cedros. Un fatal accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo en el acceso a la Comuna Los Cedros, cuando un vehículo utilitario Peugeot Partner impactó violentamente contra una columna de ingreso y se incendió por completo, provocando la muerte de su conductor.

De acuerdo con los primeros peritajes, el hombre —de unos 35 años, oriundo de la ciudad de Córdoba— habría perdido el control del rodado tras quedarse dormido al volante. Tras el impacto, el vehículo se prendió fuego, y el conductor murió calcinado en el interior.

Continúan las investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro.