Secuestraron drogas y medicamentos durante un control vehicular en Ruta Nacional 9

En un operativo realizado en Colonia Caroya, personal de la Policía Caminera detuvo a dos hombres de 38 y 34 años que trasladaban clorhidrato de cocaína y diversas pastillas de uso controlado, junto con celulares y un vehículo.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la madrugada, durante un control vehicular en la Ruta Nacional 9, km 743. Los efectivos interceptaron un VW Bora donde se conducían los sospechosos.

Durante la inspección del vehículo, se incautaron:

26,8 gramos de clorhidrato de cocaína

50 pastillas de Clonazepam

44 comprimidos de Sertralina

37 comprimidos de Olanzapina

6 teléfonos celulares

El vehículo utilizado para el traslado

El procedimiento contó con la colaboración del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que apoyó en la identificación y el secuestro del material.

Posteriormente, los dos aprehendidos fueron trasladados a la comisaría de Jesús María, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúa la investigación sobre el origen y destino de las sustancias incautadas.