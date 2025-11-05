Un motociclista resultó herido tras chocar contra un camión en Mendiolaza

Un accidente de tránsito se registró este martes por la mañana sobre la ruta provincial E-53, a la altura del kilómetro 8, en jurisdicción de Mendiolaza, provincia de Córdoba.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00, cuando una motocicleta, por causas que se investigan, perdió el control y colisionó contra la parte trasera de un camión que circulaba por el carril derecho, en sentido Córdoba–Río Ceballos, en inmediaciones de la rotonda ACV.

Como consecuencia del impacto, el motociclista, de 27 años, cayó sobre la calzada y fue asistido por personal del servicio de emergencias, que diagnosticó traumatismo de columna y dispuso su traslado al Hospital Allende (Cerro de las Rosas) para una mejor atención.

El tránsito se vio parcialmente afectado mientras se realizaron las tareas de asistencia y retiro de los vehículos involucrados.