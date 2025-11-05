Un patrullero fue chocado mientras asistía a una conductora en la autopista Rosario–Córdoba

Un accidente múltiple se registró esta mañana en el kilómetro 357 de la autopista Rosario–Córdoba, en jurisdicción de Cañada de Gómez (Santa Fe), donde un móvil policial fue embestido mientras asistía a una conductora que había protagonizado un despiste.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho comenzó cuando una Renault Duster, conducida por una mujer, perdió el control, realizó un trompo y colisionó contra el guardarraíl. Minutos después, un patrullero llegó al lugar para brindar asistencia.

Mientras los efectivos auxiliaban a la conductora, un Peugeot 308 que circulaba en el mismo sentido también despistó e impactó violentamente contra la parte trasera del móvil policial.

Como consecuencia del fuerte choque, los ocupantes del Peugeot —una pareja— resultaron heridos. La acompañante quedó atrapada en el interior del vehículo y fue rescatada por bomberos voluntarios de Cañada de Gómez mediante herramientas hidráulicas. El conductor sufrió cortes en el rostro, y ambos fueron trasladados por el servicio de emergencias 107 al Hospital de Cañada de Gómez.

La mujer que conducía la Duster no presentó lesiones visibles, aunque fue trasladada al mismo centro de salud con un cuadro de shock nervioso.

Tras el siniestro, el tránsito permaneció interrumpido en la mano hacia Córdoba y se dispuso un desvío a la altura de Correa, derivando la circulación hacia la ruta nacional 9. En el operativo trabajaron bomberos, personal policial y servicios de emergencia, quienes normalizaron la situación pasadas varias horas.