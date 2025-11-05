Una mujer sufrió hemorragia cerebral tras chocar con su moto y se encuentra en estado crítico

Una mujer de 43 años se encuentra en estado crítico tras protagonizar un grave accidente de tránsito en jurisdicción de San Javier, sobre la ruta 14, a la altura del arroyo Yacanto.

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes, cuando la motocicleta Zanella que conducía colisionó con un automóvil Nissan Kicks en el que se trasladaba una mujer de 60 años. Según informaron fuentes policiales, la motociclista no portaba casco protector al momento del choque.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Regional de Villa Dolores, donde se le diagnosticó una hemorragia cerebral y hematomas múltiples.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue derivada de urgencia a un hospital de Córdoba Capital, donde permanece internada en estado reservado.