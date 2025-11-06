Cayó en Colinas un joven con pedido de captura por lesiones y amenazas

Operativo nocturno
Cayó en Colinas un joven con pedido de captura por lesiones y amenazasLa Policía logró aprehender a un joven de 20 años buscado por delitos de lesiones, daños y amenazas. El operativo se desarrolló esta madrugada en la intersección de Intendente Grimberg y Cerro de la Gloria.
Durante la madrugada de este jueves, efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) de Villa Carlos Paz detuvieron a un joven de 20 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.
El procedimiento tuvo lugar en la esquina de Intendente Grimberg y Cerro de la Gloria, en el barrio Colinas, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre la presencia de una persona que habría ingresado a un establecimiento del sector.
Tras un operativo cerrojo, los uniformados lograron controlar al joven, quien al ser identificado por el sistema policial presentaba un pedido de captura activo desde el 2 de octubre de 2025, por los delitos de lesiones leves calificadas, daño y amenazas.
El detenido fue trasladado a la Alcaldía local, donde quedó a disposición de la Justicia.